Ηλεία: Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση μετά τις πυρκαγιές του 2021

Χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ κατανέμεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία επλήγη από τις πυρκαγιές του 2021. Τα χρήματα προορίζονται για έργα βελτίωσης και δημιουργίας υποδομών στην πληγείσα περιοχή.

Την απόφαση έλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μετά την εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.

Το Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ηλεία

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030. Σκοπός της κατανομής των πόρων είναι η εφαρμογή του σχεδίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και η ενίσχυση της αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν υποδομές, με στόχο τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία νέων παρεμβάσεων που θα στηρίξουν την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Από το ίδιο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026-2030 χρηματοδοτούνται επίσης τα Σχέδια Ανασυγκρότησης της Εύβοιας και του Έβρου.