Αγριογούρουνα: Από τα δάση στις… λεωφόρους- Συναγερμός για τα τροχαία

Από τα δάση και τις αγροτικές εκτάσεις μέχρι τις γειτονιές μεγάλων πόλεων, τα αγριογούρουνα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εμφανίσεις τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές πληθαίνουν, ενώ οι διελεύσεις τους από δρόμους και λεωφόρους δημιουργούν έναν επιπλέον κίνδυνο για τους οδηγούς.

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Το φαινόμενο δεν περιορίζεται πλέον στην ελληνική περιφέρεια. Στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα και σε πολλές ακόμη περιοχές, αγριογούρουνα εντοπίζονται ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρες ομάδες ζώων περνούν ανάμεσα από αυτοκίνητα, κινούνται σε πεζοδρόμια και αναζητούν τροφή κοντά σε κατοικίες.

Γιατί πλησιάζουν όλο και περισσότερο στον άνθρωπο

Η αυξημένη παρουσία τους συνδέεται με την εξάπλωση του πληθυσμού τους, την προσαρμοστικότητά τους και την αναζήτηση τροφής και νερού.

Η διαθεσιμότητα απορριμμάτων σε κατοικημένες περιοχές, αποτελεί επίσης παράγοντα που μπορεί να τα προσελκύσει. Έτσι, τα ζώα απομακρύνονται από τους φυσικούς τους βιότοπους και πλησιάζουν ολοένα περισσότερο σε περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι απρόβλεπτες εμφανίσεις και ο κίνδυνος τροχαίων

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Ένα αγριογούρουνο μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στο οδόστρωμα, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στον οδηγό. Η σύγκρουση με ένα μεγάλο ζώο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η παρουσία κοπαδιών, καθώς πίσω από ένα ζώο συχνά ακολουθούν και άλλα.

AP Photo/ Ferenc Donka

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι εντοπίζονται κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη και τα ζώα μετακινούνται συχνότερα. Ωστόσο, οι εμφανίσεις τους δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες ώρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσοχή των οδηγών ακόμη και μέσα στις πόλεις.

Συναγερμός σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια

Η εξάπλωση των αγριογούρουνων έχει προκαλέσει προβληματισμό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί επανειλημμένες εμφανίσεις σε κατοικημένες συνοικίες, ενώ στην Αττική περιστατικά έχουν σημειωθεί κοντά σε οικισμούς και οδικούς άξονες που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφονται σε επαρχιακούς δρόμους, όπου η διέλευση άγριων ζώων αποτελεί πλέον έναν παράγοντα που πρέπει να υπολογίζουν οι οδηγοί.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η πρόληψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, όταν κινούνται σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί εμφανίσεις αγριογούρουνων και να αποφεύγουν τους απότομους ελιγμούς σε περίπτωση που κάποιο ζώο βρεθεί μπροστά τους. Εξίσου σημαντική είναι η αποφυγή της ανεξέλεγκτης απόρριψης τροφίμων και σκουπιδιών, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τις εμφανίσεις τους.

Το πρόβλημα πλέον δεν αφορά μόνο την άγρια πανίδα ή τις περιοχές της υπαίθρου. Αγγίζει άμεσα την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Τα αγριογούρουνα έχουν φτάσει μέχρι τις πόλεις και η παρουσία τους στους δρόμους δημιουργεί μια νέα συνθήκη που απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση, πριν οι απρόβλεπτες συναντήσεις στην άσφαλτο οδηγήσουν σε ακόμη πιο σοβαρά ατυχήματα.