Νέο ιατρείο χωρίς άδεια έκανε botox: Τι εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας σε ιδιωτική επιχείρηση στο Παλαιό Φάληρο, με αντικείμενο τη διαπίστωση παροχής αισθητικών υπηρεσιών και διενέργειας ιατρικών πράξεων από άτομα που δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα.

Συγκεκριμένα το καταγγελλόμενο φυσικό πρόσωπο είχε προβεί σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) καθώς και σε φωτογραφίες από το χώρο της επιχείρησης, για διενέργεια αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:

Στην αναφερόμενη στην καταγγελία διεύθυνση δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή άλλη σήμανση, από την οποία να προκύπτει η λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής παρά μόνο το όνομα του/της καταγγελλόμενου/ης σε κουδούνι της εισόδου του κτιρίου.

Για την καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Δ/νση της οικείας ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής. Ο/Η καταγγελλόμενος/η δεν ήταν ιατρός, ούτε οδοντίατρος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο οιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, αντίστοιχα και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείτο να διαφημίζει και να διενεργεί τέτοιου είδους θεραπείες (botox).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (Botox) αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται για αισθητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς από ειδικευμένους/ες ιατρούς των ειδικοτήτων Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, καθώς και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Επιπλέον, ιατροί των ειδικοτήτων Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής και Οφθαλμολογίας δύνανται να χρησιμοποιούν την ως άνω τεχνική αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς, τοπικά στην πάσχουσα περιοχή και σε συγκεκριμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.