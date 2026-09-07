Η Αλεπού βγήκε στο παζάρι

Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί!

Λοιπόν αυτός είναι ο Νάσος ο γιος της Τούλας. Πολύ αλανιάρης. Πρόκειται όπως αναφέρει η σελίδα ΄΄το Χαϊδάρι σήμερα΄΄ για το νεότερο μέλος μιας ζωηρής και άκρως φωτογενούς οικογένειας αλεπούδων, που ζει στο Δαφνί και τρελαίνεται για δημοσιότητα. Η Τούλα έχει πρωταγωνιστήσει στη σελίδα μας σε βίντεο με τον Λεωνίδα τον Κάπρο, αλλά και σε κοτέτσια της περιοχής.

Τώρα ο γιος της, ο Νάσος,η μικρή Αλεπού το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, όπως βλέπετε. Η εξοικείωση είναι θεαματική, δεν φοβάται τίποτα -ούτε ανθρώπους ούτε μηχανήματα. Είναι απολύτως ανοιχτός σε παιχνίδι και πειραματισμό. Η άγρια φύση περιεργάζεται τους ανθρώπους απαλλαγμένη από ταμπού και με μεγάλη περιέργεια.