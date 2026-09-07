Η Αλεπού βγήκε στο παζάρι
Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί!
Λοιπόν αυτός είναι ο Νάσος ο γιος της Τούλας. Πολύ αλανιάρης. Πρόκειται όπως αναφέρει η σελίδα ΄΄το Χαϊδάρι σήμερα΄΄ για το νεότερο μέλος μιας ζωηρής και άκρως φωτογενούς οικογένειας αλεπούδων, που ζει στο Δαφνί και τρελαίνεται για δημοσιότητα. Η Τούλα έχει πρωταγωνιστήσει στη σελίδα μας σε βίντεο με τον Λεωνίδα τον Κάπρο, αλλά και σε κοτέτσια της περιοχής.
Τώρα ο γιος της, ο Νάσος,η μικρή Αλεπού το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, όπως βλέπετε. Η εξοικείωση είναι θεαματική, δεν φοβάται τίποτα -ούτε ανθρώπους ούτε μηχανήματα. Είναι απολύτως ανοιχτός σε παιχνίδι και πειραματισμό. Η άγρια φύση περιεργάζεται τους ανθρώπους απαλλαγμένη από ταμπού και με μεγάλη περιέργεια.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις