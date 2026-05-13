H ΡΑΣ καλεί την Hellenic Train σε ακρόαση για την πυραντοχή των καθισμάτων στα τρένα

Η Ελένη Λαζάρου, μάς ενημερώνει για μία σοβαρή εξέλιξη στο θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων καλεί σε ακρόαση τη Hellenic Train για την πυραντοχή των καθισμάτων στις επιβατικές αμαξοστοιχίες, μετά από ευρήματα που προκαλούν νέα ερωτήματα για το τι συνέβαινε πριν αλλά και μετά την τραγωδία.