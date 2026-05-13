Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει

Στις φλόγες τυλίχτηκε το πρωί Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν επί της Εγνατίας Οδού, έξω από το Δερβένι, στο ύψος των Λαγυνών στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν άμεσα στην περιοχή δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οκτώ πυροσβέστες.

Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν προέκυψε τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ