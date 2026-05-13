Κομοτηνή: Μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται έως 160.000 ευρώ

Κρύπτες φορτηγού με αναβολικά, εκτιμώμενης αξίας από 100 έως 160 χιλιάδες ευρώ, αποκάλυψε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Ροδόπης, οδηγώντας στη σύλληψη αλλοδαπού που φέρεται να δραστηριοποιείτο στη διακίνησή τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομη μεταφορά σκευασμάτων από τη χώρα μας προς τη Βουλγαρία. Σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ, καθώς και το παραπάνω όχημα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ