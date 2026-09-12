Γιώργος Μαζωνάκης: Θρηνεί η Βουλγάρα θαυμάστριά του Tatyana Petrova Gikova

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσίευσε στα social media η Tatyana Petrova Gikova, η Βουλγάρα θαυμάστρια που τα τελευταία χρόνια είχε συνδέσει έντονα την παρουσία της στο Instagram με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Η Tatyana παρακολουθούσε συστηματικά τις εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγράφοντας στιγμές από τις ζωντανές εμφανίσεις του και δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες μαζί του. Η σχέση θαυμασμού που είχε αναπτύξει με τον καλλιτέχνη αποτυπωνόταν με συνέπεια μέσα από τις αναρτήσεις της, πολλές από τις οποίες είχαν ξεπεράσει τα όρια μιας απλής παρουσίας fan account.

Μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του, η ίδια θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα μακροσκελές και βαθιά προσωπικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή της δεν αποχαιρετά μόνο τον καλλιτέχνη που θαύμαζε, αλλά και έναν άνθρωπο που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αισθανόταν ότι είχε αγγίξει τη ζωή της μέσα από τη μουσική, την παρουσία του και τις στιγμές που είχε μοιραστεί μαζί του.

«Θα σε αγαπώ σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη», έγραψε μεταξύ άλλων, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βαθιά συγκίνησή της για την απώλεια του τραγουδιστή.