Καλαμάτα: Γυναικοκτονία με τα παιδιά στο σπίτι – Σε εισαγγελέα -ανακριτή ο σύζυγος
Ιατροδικαστικά ευρήματα «διαψεύδουν» τον σύζυγο
Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αλλά κακουργήματα είναι ο 41 ετών καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του στην Καλαμάτα.
Ο γυναικοκτόνος περιγράφεται από το περιβάλλον της 39χρονης ως ένας άνθρωπος που τη ζήλευε υπερβολικά.
