Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό»

Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα με θύμα μια μητέρα δυο παδιών, αστυνομικό από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Την σκότωσε με οκτώ μαχαιριές και στη συνέχεια ο 50χρονος, επίσης αστυνομικός, έβαλε τέλος στη ζωή του. Τη γυναίκα εντόπισε αιμόφυρτη το ανήλικο παιδί της και κάλεσε την αστυνομία.