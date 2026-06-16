Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό»
Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα με θύμα μια μητέρα δυο παδιών, αστυνομικό από τον εν διαστάσει σύζυγό της.
Την σκότωσε με οκτώ μαχαιριές και στη συνέχεια ο 50χρονος, επίσης αστυνομικός, έβαλε τέλος στη ζωή του. Τη γυναίκα εντόπισε αιμόφυρτη το ανήλικο παιδί της και κάλεσε την αστυνομία.
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