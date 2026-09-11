Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου σε πάρκο

Mια μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε δέντρο σε πάρκο, την ώρα που υπήρχε κόσμος, στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού, στον δήμο Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και έφτασε στο σημείο με 6 πυροσβέστες και δύο οχήματα, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, γιατί δεν υπήρξε καταπλάκωση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μητέρα, ηλικίας 30 χρονών και το 17 μηνών παιδί δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, η μητέρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο «Ιπποκράτειο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ