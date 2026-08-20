Τραγωδία με 21χρονο μοτοσικλετιστή στην Κρήτη

Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 21ός ετών, έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα στο Ρέθυμνο, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί.

Την ίδια ώρα, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε στην Κοζάνη, για τον απεγκλωβισμό τριών ηλικιωμένων το όχημα των οποίων έπεσε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων…

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Περγελής