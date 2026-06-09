Φωτιά στη φοιτητική εστία στο Καρλόβασι της Σάμου

Συναγερμός τα ξημερώματα σε φοιτητικές εστίες στο Καρλόβασι της Σάμου. Από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα μηχανάκι που ήταν στον χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν και στα άλλα μηχανάκια που ήταν στον χώρο.

Επικράτησε πανικός από στα δωμάτια εκείνη την ώρα ήταν περίπου 50 φοιτητές . Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του ALphatv. . Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να σβήσουν άμεσα τις φλόγες χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος φοιτητής .