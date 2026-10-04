Φωτιά στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς – 112 για απομάκρυνση

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, όσων βρίσκονται στις περιοχές Μεταξάτα, Κουρκουμελάτα, Λακίθρα, να απομακρυνθούν προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.