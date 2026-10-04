Αποκλειστικό βίντεο: Φωτιά σε ιστιοφόρο στη Βόρεια Εύβοια

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό όχημα και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν δύο αλλοδαποί. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Με τη βοήθεια βοηθητικού σκάφους κατάφεραν να βγουν στη στεριά. Σημαντική ήταν και η συνδρομή ιδιωτικού σκάφους που βρισκόταν στην περιοχή.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός των δύο επιβαινόντων.

Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.