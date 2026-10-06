Φωτιά σε εργοστάσιο βάμβακος στα Τρίκαλα – Στις φλόγες έξι αποθήκες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος έξω από τον Γλίνος Τρικάλων, επί της οδού Καρδίτσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:00 και μέσα σε λίγη ώρα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Φωτογραφία/trikalavoice.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καεί έξι αποθήκες που περιείχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η κατάσβεση είναι δύσκολη, καθώς το βαμβάκι μπορεί να διατηρεί εστίες φωτιάς και να προκαλεί αναζωπυρώσεις.

Βασικός στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη φωτιά. Τα αίτια θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη.

Πηγή: trikalavoice.gr