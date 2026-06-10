Φίλυρο: Δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος των τριών συλληφθέντων

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν περίπου 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων μηχανικός–τοπογράφος του έργου.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες, με τους κατηγορουμένους να αφήνονται ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.