Δασική πυρκαγιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, κοντά στα Πεύκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:40, σε δύσβατο σημείο κοντά σε ρέμα. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.
Για την αντιμετώπιση του μετώπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
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