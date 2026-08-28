Εξαρθρώθηκε συμμορία για κλοπές ηλεκτρονικών προϊόντων

Συνελήφθησαν δυο άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι προέβαιναν σε κλοπές σε καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη.

Προς στιγμήν, έχουν εξιχνιαστεί δέκα κλοπές, όπου τρεις από αυτές, διαπράχθηκαν την ίδια ημέρα, με το παράνομο όφελος για τους δράστες, να ξεπερνά τα 9.000 ευρώ.

Οι δυο άνδρες (38 και 46 ετών), συνελήφθησαν στη Μεταμόρφωση, εντός καταστήματος με είδη τεχνολογίας.

Στην κατοχή τους, βρέθηκαν, μια ειδικά διαμορφωμένη σακούλα, ώστε, τα κλεμμένα είδη μέσα σε αυτήν, να μην μπορούν να «σκανάρονται» από τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα.

Μάλιστα, μετά από έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε, ότι ένα κατάστημα, είχε γίνει στόχος τους τέσσερις φορές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.