Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή, τόσο άδικα και ξαφνικά, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του και τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Σήμερα, ημέρα των γενεθλίων του, η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου της γιου.Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια οικογενειακή φωτογραφία, έγραψε λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία:«Για πάντα μαζί μας! Χρόνια παραδεισένια αγάπη μου. Σε ευχαριστούμε για το υπέροχο δώρο που μας έστειλες.»