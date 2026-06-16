“Έβρεξε” πρόστιμα για καύση χόρτων και εργασίες στην ύπαιθρο

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 937,50€, χθες 15 Ιουνίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Φλώρινας, σε ημεδαπό, για καύση ξηρών χόρτων σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φλώρινας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.778,90€, χθες 15 Ιουνίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Θηβών, σε ημεδαπό, για εκτέλεση εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Θηβών Βοιωτίας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250€, σήμερα 16 Ιουνίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ζακύνθου, σε ημεδαπό, για καύση απορριμμάτων σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ζακύνθου.