 Έβαλαν φωτιά σε βραχονησίδα – Καταγγελίες για χρήση πυροτεχνημάτων

Πυρκαγιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στη νησίδα Κουμουνδούρου, στην περιοχή της παραλίας Βοτσαλάκια, προκαλώντας ανησυχία και μεγαλύτερη απορία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά είναι πραγματικά περίεργο πως σε μια ακατοίκητη νησίδα κατάφεραν κάποιοι, είτε από ανευθυνότητα είτε από δόλο, να βάλουν φωτιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, λίγη ώρα πριν από το περιστατικό, γινόταν ρίψη βεγγαλικών, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς. Η πιθανότητα αυτή πρέπει να διερευνηθεί άμεσα και σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές.

“Ζητούμε- τόνισε ο κ. Μώραλης- από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό και κάθε αρμόδια υπηρεσία την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Δυστυχώς, η ανευθυνότητα ορισμένων μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και θα ενημερώνουμε τους πολίτες για κάθε νεότερο στοιχείο κατέληξε…”