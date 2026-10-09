Επίδομα Παιδιού: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σήμερα καταβάλλεται συμπληρωματικά το Επίδομα Παιδιού Α21 σε 49.545 δικαιούχους.

Το ποσό ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ και αφορά εμπρόθεσμες αιτήσεις που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης από τον ΟΠΕΚΑ.

Επίδομα Παιδιού: Τα ποσά της τέταρτης δόσης

Με τη συμπληρωματική καταβολή, το συνολικό ποσό της τέταρτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού ανέρχεται σε 78.256.511,17 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ για το 2026, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 623.255 αιτήσεις. Από αυτές, οι 494.788 έχουν εγκριθεί, ενώ 124.155 έχουν απορριφθεί. Παράλληλα, 4.312 αιτήσεις παραμένουν υπό περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024.

Πότε θα πληρωθούν οι αιτήσεις που ελέγχονται

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι στην αίτηση Α21

Για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής φοίτηση.

Στην αίτηση πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του παιδιού. Αν τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.