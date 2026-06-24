Ενώπιον του ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές 

Οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση των εκτεταμένων ρευματοκλοπών οδηγήθηκαν ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, η υπόθεση δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά παράνομων συνδέσεων, αλλά ένα οργανωμένο δίκτυο παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνολική οικονομική ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Η εισαγγελική δίωξη περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο, με αδικήματα που εκτείνονται από τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και τις διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, έως τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την παράνομη οπλοκατοχή. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία πρόσωπα που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της έρευνας και τον αριθμό των περιπτώσεων που εξετάζονται.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ήρθε, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία χαρτογράφησε τη δράση του κυκλώματος και τις μεθόδους που, σύμφωνα με τις κατηγορίες, χρησιμοποιούνταν για την αλλοίωση των μετρήσεων κατανάλωσης.