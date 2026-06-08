ΕΛΑΣ: “Δεν υπήρχε καταδίωξη”

Με αφορμή δημόσιες αναφορές και αναρτήσεις που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Θησέως στην Καλλιθέα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι οι ισχυρισμοί περί καταδίωξης του οδηγού της μοτοσικλέτας από αστυνομικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα αποτελούσε αντικείμενο αναζητήσεων στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών, καθώς υπήρχαν ενδείξεις παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., πλην όμως κατά τον χρόνο του ατυχήματος δεν βρισκόταν σε εξέλιξη οποιαδήποτε καταδίωξη ή προσπάθεια ακινητοποίησής της από αστυνομικούς.

Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά που συνδέει το θανατηφόρο τροχαίο με δήθεν καταδίωξη από την Ελληνική Αστυνομία είναι ανακριβής και στερείται πραγματικής βάσης.

Υπογραμμίζεται ότι, η πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβατικών συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο αποτελούν διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη αποστολή της Τροχαίας.