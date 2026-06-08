Μεγάλη φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα και πλήθος Εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς, προέβη στη σύλληψη 70χρονου Γάλλου ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. ‎