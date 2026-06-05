Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα- Νεκρός μοτοσυκλετιστής- Τραυματισμός πεζής

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 28χρονο οδηγό μηχανής, σημειώθηκε στην Καλλιθέα, σε ένα σημείο καρμανιόλα. Όπως φαίνεται και σε σοκαρίστηκα βίντεο- ντοκουμέντο ο νεαρός.

Παρέσυρε και τραυμάτισε μια πεζή ηλικιωμένη και στην συνέχεια καρφώθηκε με τη μηχανή του σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε.

Σήμερα το πρωί στο ίδιο σημείο είχαμε και νέο τροχαίο.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ