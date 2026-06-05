Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πελοπόννησο

Συνελήφθησαν 35 άτομα, προσήχθησαν 47 και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 636 άτομα και 558 οχήματα, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε χθες (4.6.2026) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 169 παραβάσεις, ενώ κατασχέθηκαν μικροποσότητες και τσιγαριλίκια κάνναβης, καθώς και ένα μαχαίρι.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Πιο αναλυτικά, έγιναν έλεγχοι σε 636 άτομα (556 ημεδαποί και 80 αλλοδαποί) και 558 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 47 άτομα (34 ημεδαποί και 13 αλλοδαποί) και συνελήφθησαν 35.

Στην Αργολίδα συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, άτομα για ναρκωτικά, επικίνδυνη οδήγηση, στέρηση ταυτότητας και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Στην Αρκαδία έγιναν συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και σε εκτέλεση καταδικαστικών εγγράφων.

Στην Κορινθία οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά, όπλα και ρευματοκλοπή.

Στη Λακωνία και τη Μεσσηνία καταγράφηκαν συλλήψεις για ναρκωτικά, παραβάσεις ΚΟΚ, στέρηση εγγράφων, καθώς και παράνομη διαμονή αλλοδαπών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης 38 γραμμαρίων στην Αργολίδα, μικροποσότητες και μαχαίρι στην Κορινθία, καθώς και κάνναβη και τσιγαριλίκια σε Λακωνία και Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.