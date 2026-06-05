Τρίκαλα: Συνελήφθη 86χρονος για ανθρωποκτονία

Συνελήφθη στις 4 Ιουνίου 2026 στα Τρίκαλα, ένας 86χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από δόλο, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες, ο φερόμενος δράστης, ευρισκόμενος στην πιλοτή της οικίας του, τραυμάτισε θανάσιμα με πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο, έναν 82χρονο ημεδαπό, συγγενικό του πρόσωπο.

Ο δράστης ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και δυο κάλυκες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.