Φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00, σε χώρο κτιρίου- στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον- και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας, λόγω των καπνών από την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφερειακής Αττικής . Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.