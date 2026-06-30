Κατέρρευσε κτήριο στα Πετράλωνα

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης .

Εχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματας, Σωτηρία και Τζάνειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Οι διασώστες συνιστούν απόλυτη ησυχία στο σημείο για να ακουστούν τυχόν φωνές εγλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυνάμεις ενισχύονται.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 από τους 4 ανθρώπους που ήταν εντός του κτηρίου έχουν επικοινωνήσει με τις οικογένειες τους.

Οι έρευνες των διασωστών και του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου εστιάζουν στον εντοπισμό γυναίκας η οποία δεν απαντά στα τηλεφωνήματα της οικογένειάς της.

Σε προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησαν οι αρχές, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής και η υπεύθυνη των εργασιών που εκτελούνταν στο διπλανό κτήριο