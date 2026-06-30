Δίκη-Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών

Στη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, η Εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, επιφυλάχτηκε να τοποθετηθεί, επί των αιτημάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, για αναβάθμιση των κατηγοριών.

Τα αιτήματα είχαν να κάνουν με την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δυο στελέχη της Hellenic Τrain που κατηγορούνται μόνο για πλημμεληματικού τύπου πράξεις.

Για αιτήματα που αφορούν την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων, η Εισαγγελέας, επίσης επιφυλάχτηκε για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Αντιθέτως απορριπτική ήταν η πρότασή της επί των αιτημάτων για συμπληρωματική ανάκριση, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το δικαστήριο, διέκοψε για την Τετάρτη 1/7/2026, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, επί της εισαγγελικής πρότασης.