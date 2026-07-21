Είχε φράξει τον Αξιό για να ποτίζει τα χωράφια του

Αυτοσχέδια κατασκευή φράγματος διατηρούσε για χρόνια ένας 84χρονος στον ποταμό Αξιό για να μαζέυει νερό και να το διοχετεύει στα χωράφια.

Ο 84χρονος άνδρας είχε κατασκευάσει τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κοίτη του Αξιού ποταμού πριν τις εκβολές τους στον Θερμαϊκό, όπου μάζευε νερό και το διοχέτευε στα χωράφια για να ποτίζει.

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως την αυθαιρεσία καθώς όπως διαπιστώθηκε από το 2021 έως το 2025 ο άνδρας ανανέωνε την κατασκευή του φράγματος λίγο πριν το καλοκαίρι εκβαθύνοντας την κοίτη και κατασκευάζοντας ανάχωμα.

Σε βάρος του 84χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης και Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Το φράγμα σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του ποταμού καθώς επηρέασε τους υδρόβιους οργανισμούς, την παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και υποβάθμιση της περιοχής.