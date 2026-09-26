Ευθύμιος Λέκκας για την έκρηξη στην Πλάκα: Κτίριο-μνημείο με μεγάλη τρωτότητα

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε ότι το κτίριο δεν ήταν σύγχρονη κατασκευή και είχε αυξημένη τρωτότητα. Η τοιχοποιία του, με στοιχεία από τούβλα, δεν διέθετε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή της, γεγονός που το καθιστούσε ιδιαίτερα ευπαθές στις συνθήκες που προκάλεσε η έκρηξη.

«Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε.

Αναφερόμενος στις εικόνες από την κατάρρευση, ο Ευθύμιος Λέκκας τις συνέδεσε με όσα είχε αντικρίσει στη Βηρυτό μετά τη μεγάλη έκρηξη. Όπως επισήμανε, η τοιχοποιία παρουσιάζει αυξημένη ευπάθεια επειδή τα επιμέρους στοιχεία της δεν έχουν συνοχή μεταξύ τους.

Γειτονικά κτίρια σε οριακή ισορροπία

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τα δύο κτίρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης στην Πλάκα. Με βάση την πρώτη εικόνα από το πεδίο, εκτίμησε ότι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά με αυτή την εκτίμηση τον αναγκαίο τεχνικό έλεγχο.

«Με όση εμπειρία διαθέτουμε, είναι σε μια οριακή ισορροπία. Τουλάχιστον έτσι φαίνονται, γιατί τα τμήματα των κτιρίων… ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό κτίριο, η μια γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει ξύλινο και το άλλο κτίριο βεβαίως έχει υποστεί ζημιές», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μια πρώτη αποτίμηση και πως μηχανικοί πρέπει να εξετάσουν τη στατικότητα των κτιρίων, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των παρεμβάσεων που απαιτούνται.

«Είναι κτίρια τα οποία χρήζουν κάποιας βελτίωσης. Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας, αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μια μεγάλη έκρηξη», σημείωσε.