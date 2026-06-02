Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με βαθιά θλίψη ανακοίνωσε τον θάνατο του συναδέλφου Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 75 χρόνων.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951. Ξεκίνησε να δημοσιογραφεί από είκοσι ετών σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες και περιοδικά. Δημοφιλείς ήταν οι εκπομπές του στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΤ1 «Κάθε Μεσημέρι», «Τρεις στον αέρα» και Mega «Η εκπομπή».

Εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος», «Καθημερινή», «Ελεύθερος Τύπος», «Ημερησία», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες». Παράλληλα, εργάστηκε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΡΑ, SKAI, FLASH και Αθήνα 9,84.

Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατόπιν στο Καποδιστριακό Αθηνών.

Από το 1992, για δύο θητείες, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και σε κρίσιμες στιγμές της την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (International Federation of Journalists).

Συμμετείχε στη συγγραφή και υιοθέτηση θεμελιώδους κειμένου της IFJ για τη δεοντολογία και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων: «Status of the Working Journalist in Europe», (Brussels, 1992).

Δραστηριοποιήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 2002. Τον Μάιο του 2012 εκλέχτηκε βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην περιφέρεια της Αττικής. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων.

– Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Διετέλεσε α ντιπρόεδρος στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, Μέλος στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP PA).

Πηγές: https://www.hellenicparliament.gr/ https://nasosathanasiou.blogspot.com/