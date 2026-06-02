Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ
Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή Κηφισιά - Πειραιάς.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).
Νωρίτερα -σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ- η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) είχε διακοπεί προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς (Γραμμή 1).
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ
