Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Νωρίτερα -σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ- η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) είχε διακοπεί προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς (Γραμμή 1).

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι κανονικά σε ολόκληρη τη Γραμμή Κηφισιά – Πειραιάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ