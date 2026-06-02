ΗΣΑΠ : Η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, λόγω τεχνικού προβλήματος

Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς

H κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς (Γραμμή 1).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ