Έδεσσα: Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε δύο ηλικιωμένες- Συνελήφθη ένα ζευγάρι

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην Έδεσσα, έπειτα από απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων σε περιοχές της Πέλλας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός ή συνεργοί τους, προσποιούμενοι -ανάλογα με την περίπτωση- υπαλλήλους λογιστικού γραφείου ή εφορίας, επιχείρησαν να πείσουν δύο ηλικιωμένες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας, δήθεν για «καταγραφή».

Στη μία περίπτωση, η παθούσα επρόκειτο να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, στους δύο συλληφθέντες – «εισπράκτορες», πετώντας τα από το μπαλκόνι της.

Οι αστυνομικές Αρχές επενέβησαν άμεσα και τους εντόπισαν μέσα σε όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιούσαν για την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του ζευγαριού σε ανάλογη απάτη, λίγες ώρες νωρίτερα, σε άλλη ηλικιωμένη στην Έδεσσα, χωρίς επιτυχία.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και άλλων υποθέσεων.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ