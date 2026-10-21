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Drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Παίδων «Αγία Σοφία»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 15:05
Drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Παίδων «Αγία Σοφία»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-dronira

Ένα εντυπωσιακό σόου με drones, βασισμένο στις ζωγραφιές των μικρών ασθενών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα πάνω από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι εικόνες που είχαν δημιουργήσει τα παιδιά μεταφέρθηκαν στον ουρανό με φωτεινούς σχηματισμούς, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή εμπειρία. Το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που η κίνηση στους γύρω δρόμους διακόπηκε.

Οι ζωγραφιές των παιδιών έγιναν φωτεινοί σχηματισμοί 

Ο ουρανός πάνω από το νοσοκομείο γέμισε drones, τα οποία παρουσίασαν σχέδια που είχαν φτιάξει οι ίδιοι οι μικροί ασθενείς. Τα παιδιά είχαν αποτυπώσει στο χαρτί όσα θα ήθελαν να δουν να σχηματίζονται στον αέρα.

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