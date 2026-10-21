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Λάρισα: Συνελήφθη 33χρονου με 145 γραμμάρια κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 15:29
Λάρισα: Συνελήφθη 33χρονου με 145 γραμμάρια κάνναβης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ένας 33χρονος συνελήφθη χθες στη Λάρισα, καθώς στην κατοικία του εντοπίστηκαν 145,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης δύο τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του 33χρονου 

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και εντόπισαν τον 33χρονο. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν οι ποσότητες κάνναβης και τα υπόλοιπα αντικείμενα που κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. 

Αστυνομία Συλλήψεις Λάρισα
Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εξοπλισμός που εντοπίστηκε σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στο σπίτι.

Οι χώροι διέθεταν λειτουργικά συστήματα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας, δοχεία με λιπάσματα, ειδικό ανακλαστικό κάλυμμα, τουρμπίνες εξαερισμού και ηλεκτρικοί λαμπτήρες.

Συνολικά, από την έρευνα κατασχέθηκαν: 

  • 145,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • Δύο τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης
  • Δύο κινητά τηλέφωνα

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς 

Μετά τη σύλληψή του, ο 33χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

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