Αιματηρός καυγάς ζευγαριού αστυνομικών – Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο με θύμα μια αστυνομικό στη Δράμα που κατέληξε από τα βαρύτατα τραύματα με μαχαίρι που δέχθηκε από τον αστυνομικό σύζυγό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, τραυματίζοντάς την βαρύτατα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Πππάς