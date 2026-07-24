LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Tracker

Tracker

01:30
ALPHA NEWS

Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Σύλληψη 41χρονου – ελεύθερη η σύζυγός του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/07/2026 14:19

Σε θρίλερ εξελίσσεται, η υπόθεση με το έγκλημα στη Σύρο, καθώς οι Αρχές, προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, η 41ενός ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα.

Ο φερόμενος ως δράστης, ισχυρίστηκε, οτι το θύμα εμφανίστηκε σπίτι του με μαχαίρι

και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Μας ενημερώνει η Ελένη Λαζάρου .

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης