Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Σύλληψη 41χρονου – ελεύθερη η σύζυγός του
Σε θρίλερ εξελίσσεται, η υπόθεση με το έγκλημα στη Σύρο, καθώς οι Αρχές, προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, η 41ενός ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα.
Ο φερόμενος ως δράστης, ισχυρίστηκε, οτι το θύμα εμφανίστηκε σπίτι του με μαχαίρι
και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
Μας ενημερώνει η Ελένη Λαζάρου .
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