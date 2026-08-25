Διπλός Συναγερμός στην Αττική : Φωτιά κοντά στον Ναύσταθμο στη Σαλαμίνα – Δίπλα στα σπίτια στο Λαύριο
Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Σαλαμίνα και μάλιστα διπλά από τον Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πυροσβεστικής αλλά και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Περγελής.
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στο Λαύριο .
Μας ενημερώνει η Νατάσα Σικόλα.
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