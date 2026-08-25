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Διπλός Συναγερμός στην Αττική : Φωτιά κοντά στον Ναύσταθμο στη Σαλαμίνα – Δίπλα στα σπίτια στο Λαύριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/08/2026 20:00

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Σαλαμίνα και μάλιστα διπλά από τον Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πυροσβεστικής αλλά και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Περγελής.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στο Λαύριο .

Μας ενημερώνει η Νατάσα Σικόλα.

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