Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σήμερα λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκονται σήμερα αρκετά λιμάνια της χώρας, καθώς ναυτεργατικά σωματεία και εργαζόμενοι στις λιμενικές εγκαταστάσεις συμμετέχουν σε 24ωρη κινητοποίηση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη χρήση των λιμανιών για στρατιωτικούς σκοπούς και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Η απεργία ξεκίνησε στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα, ενώ αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Στην 24ωρη απεργία έχουν δηλώσει συμμετοχή η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

– Τα αιτήματα των ναυτεργατικών σωματείων

Κεντρική θέση στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της ΠΕΜΕΝ και του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχει ο χαρακτηρισμός των θαλάσσιων περιοχών όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις ως εμπόλεμων ζωνών, με παράλληλη απαγόρευση αποστολής ναυτεργατών σε αυτές. Ζητούν, επίσης, να σταματήσει η μεταφορά πολεμικού υλικού μέσω εμπορικών πλοίων.

Στο εργασιακό πεδίο, διεκδικούν την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με αυξήσεις 12% στους μισθούς και τα επιδόματα, αύξηση του επιδόματος Κυριακής στο 25%, καθώς και καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου.

Παράλληλα, ζητούν ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων των πληρωμάτων, υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία και ουσιαστική εφαρμογή μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται ακόμη η κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζουν τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και η απομάκρυνση των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων.

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί εξαιτίας της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ αναδεικνύει και τις οικονομικές πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι λόγω της ακρίβειας και της συρρίκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης.

– Τρίωρη στάση εργασίας από τους εργαζομένους στα λιμάνια

Στις σημερινές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η οποία έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00. Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της στη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θέτει ζητήματα που αφορούν την αυτοματοποίηση των λιμενικών λειτουργιών, την προστασία των θέσεων εργασίας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), όπου παραμένει σε εκκρεμότητα η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

– Παμπειραϊκή απεργία και συγκέντρωση στον Πειραιά

Την ίδια ημέρα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά πραγματοποιεί 24ωρη παμπειραϊκή απεργία, στο πλαίσιο διεθνούς συντονισμένης κινητοποίησης εργαζομένων σε περισσότερα από 100 λιμάνια.

Βασικό αίτημα αποτελεί η μη αξιοποίηση των λιμανιών για τη μεταφορά πολεμικού υλικού προς εμπόλεμες περιοχές. Παράλληλα, προβάλλονται διεκδικήσεις για μισθολογικές αυξήσεις, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και των ναυτεργατικών σωματείων.

Η ΠΕΝΕΝ έχει ορίσει προσυγκέντρωση στις 09:15 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, απέναντι από το ΝΑΤ. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και τους συλλογικούς φορείς της πόλης να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις.

Τέλος, έχει ήδη ανακοινώσει τη συνέχιση των απεργιακών δράσεων, με επόμενο σταθμό την πανελλαδική πανεργατική απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου.