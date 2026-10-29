Μαρία Μαζωνάκη: Συγκινεί η νέα “κενή” της ανάρτηση
Με μία νέα κενή αλλά όλο νόημα ανάρτηση η Μαρία Μαζωνάκη, ραγίζει καρδιές για τον αδελφό της Γιώργο Μαζωνάκη.
Η Μαρία Μαζωνάκη αναρτά τακτικά, με ένα συγκεκριμένο συγκινητικό μοτίβο. Ανεβάζει σκουρόχρωμο φόντο και στο παρασκήνιο ένα τραγούδι είτε του αδελφού της είτε κάποιο άλλο.
Αυτή την φορά, η αδελφή του αγαπημένου τραγουδιστή, ανέβασε ένα σκουρόχρωμο φόντο με το τραγούδι “About Love”. Χωρίς λόγια και σχόλια, μόνο μουσική…για τον αδελφό της.
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