Μαρία Μαζωνάκη: Συγκινεί η νέα “κενή” της ανάρτηση

Με μία νέα κενή αλλά όλο νόημα ανάρτηση η Μαρία Μαζωνάκη, ραγίζει καρδιές για τον αδελφό της Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Μαρία Μαζωνάκη αναρτά τακτικά, με ένα συγκεκριμένο συγκινητικό μοτίβο. Ανεβάζει σκουρόχρωμο φόντο και στο παρασκήνιο ένα τραγούδι είτε του αδελφού της είτε κάποιο άλλο.

Αυτή την φορά, η αδελφή του αγαπημένου τραγουδιστή, ανέβασε ένα σκουρόχρωμο φόντο με το τραγούδι “About Love”. Χωρίς λόγια και σχόλια, μόνο μουσική…για τον αδελφό της.