Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026–2027. Έως τις 10 Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα στις επόμενες 12 ημέρες, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, προκειμένου τα νοικοκυριά να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αιτήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί η προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές» – «Δημοφιλείς Εφαρμογές» – «myΘέρμανση», με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Θα πρέπει να δηλώσουν την κύρια κατοικία τους, το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία. Απαραίτητη είναι και η καταχώριση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού IBAN.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έγγαμοι: Έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ισχύουν επίσης περιουσιακά κριτήρια, με όριο 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα παιδιά.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι

Το επίδομα αυξάνεται φέτος κατά 30%, με το ελάχιστο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το βασικό ανώτατο όριο στα 1.040 ευρώ. Για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ. Το τελικό ποσό εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τις κλιματολογικές συνθήκες και την οικογενειακή κατάσταση.

Πότε θα πληρωθεί η προκαταβολή

Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν οικονομική ενίσχυση πριν από τις γιορτές.