Αθώα η μητέρα για τον θάνατο του 7 μηνών βρέφους στη Νάουσα

Ομόφωνα αθωώθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης μια 34χρονη μητέρα, η οποία κατηγορούνταν για τον θάνατο του 7 μηνών παιδιού της ύστερα από πτώση στο σπίτι της οικογένειας στη Νάουσα Ημαθίας, τον Οκτώβριο του 2020.

Η γυναίκα είχε καταδικαστεί πρωτόδικα πέρσι από δικαστήριο της Έδεσσας σε κάθειρξη οκτώ ετών για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης και από τότε εξέτιε την ποινή της στη φυλακή.

Το Εφετείο, ωστόσο, ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση, αποδεχόμενο τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι δεν εξέθεσε εκ προθέσεως το βρέφος σε κίνδυνο ζωής. Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, η ίδια δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης μετά την πτώση του παιδιού, ενεργώντας ουσιαστικά υπό πλάνη. Η απόφαση αυτή οδηγεί στην άμεση αποφυλάκισή της.

Κατά την απολογία της, η 34χρονη υποστήριξε ότι το βρέφος δεν παρουσίασε συμπτώματα που να προκαλέσουν ανησυχία. «Το παιδί δεν έδειξε κάποιο σημάδι που να μας ανησυχήσει, ούτε είχε εμφανή τραύματα. Το τάισα ακόμη δύο φορές μετά την πτώση και ήταν ευδιάθετο», ανέφερε μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πέμπτο παιδί της και ότι ήταν πάντα μια στοργική μητέρα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, ο οποίος ανέφερε ότι το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό και με ακαμψία, ενώ, όπως είπε, ήταν πλέον αδύνατο να αναστραφεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος είχε υποστεί κάταγμα στο ινιακό οστό, στο πίσω μέρος του κρανίου, καθώς και εσωτερική αιμορραγία, τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.