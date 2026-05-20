Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που έκανε ληστείες και κλοπές
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις