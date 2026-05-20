Δαφνί: Τρόφιμος ψυχιατρείου στραγγάλισε τον συγκάτοικό του

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί στο Χαϊδάρι, όπου 56χρονος ασθενής έχασε τη ζωή του, έπειτα από επεισόδιο με άλλο τρόφιμο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον θάλαμο όπου νοσηλεύονταν οι δύο άνδρες, όταν περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, όπου μετά από διαπληκτισμό που είχαν, ο 48χρονος επιτέθηκε στον 56χρονο και τον στραγγάλισε.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου.

