Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες με πρόσχημα οικονομικές εκκρεμότητες συγγενών

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή σε υποθέσεις απάτης στην περιοχή των Αμπελόκηπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 35 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε δύο περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, με το πρόσχημα ότι συγγενικά πρόσωπα έχουν δήθεν οικονομικές οφειλές.

Οι απάτες τελέστηκαν το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με τη λεία των δραστών να ανέρχεται σε 1.800 ευρώ και χρυσαφικά, συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ